Roberto Giorgetti (RF) querelato da ex membri del Cda di Cassa di Risparmio

Roberto Giorgetti è stato citato in giudizio da alcuni ex membri del Consiglio di Amministrazione di Cassa di Risparmio. Pietro Giacomini, Alessandro Bianchini, Lori Malipiero, Lorenzo Simoncini, Emanuele Restelli Prandoni della Fratta, Federico Augusto Faitanini e Francesco Raffaeli contestano al capogruppo di Repubblica Futura le dichiarazioni pubbliche, rese nel corso della trasmissione di San Marino Rtv “A carte scoperte” del 10 maggio scorso, “che giungono ad insinuare – sostengono gli ex del Cda Carisp - il compimento, da parte nostra, di atti gestione di Cassa di Risparmio contro legge. Tali affermazioni, - continuano - non veritiere, sono gravemente diffamatorie. Certi di avere operato correttamente, - rimarcano - con senso di responsabilità, e nell’interesse esclusivo di Cassa di Risparmio, stigmatizziamo come danno per la banca e violazione di legge siano invece causati dal discredito prodotto dalle affermazioni personali di Giorgetti, non supportate dai necessari presupposti di legge, né dalla garanzia dovuta di contraddittorio con gli interessati”.



La puntata del 10 maggio di Carte Scoperte