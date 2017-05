Cesena: ultimo triste viaggio per Hayden che torna a casa

E' previsto oggi il rimpatrio della salma di Nicky Hayden. Lo sfortunato pilota lascerà la camera mortuaria del Bufalini di Cesena diretto negli Stati Uniti dove saranno celebrati i funerali. Il suo ultimo viaggio dopo la morte di lunedì scorso, al termine di 5 giorni di agonia in seguito all'incidente avvenuto a Misano. Anche se i suoi organi sono rimasti in Italia, grazie alla generosità del campione che la famiglia ha voluto rispettare: il cuore a Milano, i reni - come si legge su Il Resto del carlino - a Bologna e il fegato a Cagliari.

Intanto oggi, sul luogo dello scontro comincia l'attività dei periti di parte per ricostruire la dinamica dell'incidente e valutare le responsabilità. Dalle immagini di una telecamera sul luogo Hayden non avrebbe rispettato lo stop immettendosi sulla strada principale, ma gli inquirenti vogliono valutare la velocità dell'auto che lo ha investito. Il 30 enne che era alla guida è seguito da uno psicologo da venerdì scorso.