Grecia: esplosione nell'auto guidata dall'ex premier Papademos

Un ordigno è esploso nell'auto guidata dall'ex premier greco Loukas Papademos. L'esplosione avrebbe ferito il 69enne ex premier al petto. Trasportato all'ospedale Evangelismos nel centro di Atene, non sarebbe in pericolo di vita. Lo scoppio è avvenuto alle 18:45 locali all'incrocio tra le vie 3 settembre e Marni. Oltre a Papademos sono rimasti feriti l'autista e un agente di scorta. La polizia - che non ha confermato che si sia trattato di un pacco bomba - ha isolato la zona.