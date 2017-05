Manchester: caccia ai complici, altro arresto in Inghilterra

Caccia ai complici dell'attacco di Manchester: sette le persone fermate in Inghilterra, tra cui una donna poi rilasciata senza accuse; in Libia arrestati padre e fratello minore del kamikaze; si cerca l'artificiere. Secondo 007 tedeschi Salman Abedi era a Dusseldorf quattro giorni prima dell'attacco di Manchester.

Ariana Grande cancella i live di oggi e domani a Londra. Sale intanto la tensione tra Regno Unito e Usa dopo la pubblicazione da parte del Nyt della foto dell'ordigno; Trump e May si vedono oggi a margine del vertice Nato di Bruxelles. L'Alleanza atlantica annuncia intanto che sarà membro effettivo della coalizione anti-Isis.