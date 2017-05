Ravenna: incidente stradale, una donna in condizioni gravissime

Un brutto incidente stradale questa sera alle 18:30 ad Alfonsine, provincia di Ravenna, nell'incrocio tra via Roma e via Rossetta, dove un'auto ha investito una bici.

Una donna di circa 60 anni è stata soccorsa e in condizioni molto critiche, sembra infatti essere in pericolo di vita.