Rimini: arrestato 19enne per droga

Ieri sera i Carabinieri di Rimini hanno arrestato in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti B.D., 19enne di Rimini, durante un servizio antidroga effettuato a seguito di alcune segnalazioni giunte al 112 circa un giro strano di giovani nei pressi del parco Briolini di San Giuliano.

I militari, prima di trarre in arresto il giovane, lo hanno seguito mentre rincasava e nell'abitazione hanno trovato circa 80 gr. di marijuana, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi di stupefacente.

L’arrestato, dopo l’udienza di convalida che si è tenuta questa mattina, è stato rilasciato, in quanto incensurato, in attesa del processo previsto per la metà di giugno.