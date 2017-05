Faetano: gravissimo incidente, perde la vita centauro sammarinese

Gravissimo incidente a Faetano, lungo la strada del Marano, all'altezza dell'Lcs. E' avvenuto intorno alle 12.30. Un sammarinese di 52 anni, C.M. le iniziali, ha perso la vita sul colpo in sella alla sua moto, dopo essersi scontrato con un'auto, probabilmente guidata da una donna successivamente trasportata all'Ospedale di Stato per accertamenti. Sul posto la Polizia Civile per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'incidente: sembra che l'auto stesse girando per entrare in azienda mentre il motorino sopraggiungeva in opposta direzione. Sul posto anche il Commissario della Legge. La strada è appena stata riaperta al traffico.