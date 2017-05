Riciclaggio attraverso scommesse on line, le conclusioni entro la fine di giugno

Prosegue il processo che vede imputati per riciclaggio Salvatore Florio, 72enne originario di Cosenza ma residente a Como ed il figlio Cesare, 44enne residente in provincia di Roma, oggi entrambi presenti in aula. I due erano amministratori unici di una società, la Pivgame Ltd che gestiva case da gioco e servizi di scommesse on-line. Attraverso questa società secondo l'accusa si sarebbe sostanziato il riciclaggio sul Titano, grazie ai conti correnti aperti in banche sammarinesi. I numeri del procedimento sono considerevoli: milioni e milioni di euro movimentati su tre banche, attraverso assegni, bonifici e contanti. La movimentazione più ingente quella registrata dagli inquirenti presso la Banca Commerciale Sammarinese, dove su due conti della Pivgame ltd, vennero accreditati complessivamente, 6.185.217 euro. Oggi tra i testimoni è stato ascoltato Nicola Veronesi, direttore Aif. La prossima udienza sarà fissata entro la fine del mese di giugno.