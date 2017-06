Brucia prosciuttificio nel parmense

Vigili del Fuoco impegnati per tutto il giorno nel parmense, quando ieri ha preso fuoco uno stabilimento industriale per la disossatura dei prosciutti a Sala Baganza.

La sala operativa del comando provinciale di Parma ha ricevuto una chiamata di soccorso appena passata la mezzanotte di ieri ed è intervenuto con varie squadre e mezzi: tre 'autopompaserbatoi', due autobotti più una da 25mila litri e altri di appoggio utilizzati per roghi di ampie dimensioni.

Ad un certo punto è stato necessario il supporto di uomini e mezzi dai comandi di Piacenza e Reggio Emilia. Alla fine della giornata le fiamme sono state spente, contenendo i danni. Sul posto anche il personale del 118 e le forze dell'ordine.