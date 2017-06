Rimini: incidente mortale in via Montescudo

Incidente mortale a Rimini verso le 13.30 in via Montescudo, all'angolo con via Maceri. Nello scontro tra un'auto e uno scooterone è morto un 39enne originario di Bisceglie ma residente a in città che viveva non lontano dal luogo dello scontro. Secondo una prima ricostruzione pare che la vettura, una Fiat Panda, si sia immessa in via Montescudo da via Maceri e si sia così scontrata con la moto che procedeva in direzione monte.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, con i sanitari che si sono resi immediatamente conto della criticità della situazione. In arresto cardiaco, il guidatore dello scooter è stato rianimato per oltre mezz'ora sul posto quando, il personale di Romagna Soccorso, ha dovuto arrendersi e, il medico, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Era stato allertato l'elisoccorso poi annullato.



VA