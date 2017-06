Conto Mazzini: tocca alla difesa di Bruscoli

Per Gianluca Bruscoli, amministratore Bcs, la procura del Fisco ha chiesto la pena più alta: 12 anni. Questa mattina davanti al giudice Felici sono proprio i suoi avvocati a cercare di smontare le accuse. Mentre ieri la lunga giornata di arringhe difensive si era conclusa con l'avvocato Caterina Filippi che ha chiesto l'assoluzione per Nicola Tortorella. Sostanzialmente per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non costituisce reato per la contestata associazione a delinquere. Con formula piena per la non colpevolezza per altricapi di imputazione legati al riciclaggio. In subordine dalla difesa di Tortorella. Intanto il Giudice Felici ha annunciato la sentenza prima delle fiere giudiziarie