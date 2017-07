Rimini: ubriaco semina panico a Marina Centro, arrestato dopo inseguimento

La scorsa notte, un 45enne di Bellaria ha seminato il panico a Marina Centro, zigzagando ad alta velocità a bordo di un autocarro Mercedes e sfiorando vari pedoni. È subito scattato l'allarme con i militari che si sono appostati poco più avanti per intimargli l'alt, ma anziché fermarsi l'uomo ha accelerato. È così partito un breve inseguimento che ha avuto buon fine.

Fermato, l’autista ha reagito con violenza colpendo i Carabinieri con calci e pugni. È stato così arrestato con l’accusa di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e guida in stato di ebbrezza (aveva un tasso alcolemico di 1,21 g/L) e portato nella camera di sicurezza della caserma. Questa mattina è stato presentato davanti al giudice per il rito direttissimo.