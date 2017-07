Gessica Notaro: il giudice deciderà in settembre su rito abbreviato

Il giudice del tribunale di Rimini deciderà il 22 settembre sull'ammissione del rito abbreviato per Edson Tavares, il 29enne di Capo Verde accusato di aver aggredito con l'acido, il 10 gennaio scorso, la sua ex compagna, la 28enne riminese Gessica Notaro. La decisione all'udienza di oggi. L'opzione sarà tra il rito abbreviato semplice o condizionato alla perizia medico legale sulle condizioni della giovane sfregiata al volto, chiesto dalla difesa dell'imputato. Gessica ha già subito un paio di operazioni all'occhio sinistro e ancora non sa se potrà recuperare la vista. Questa mattina sia Gessica sia Edson Tavares erano presenti in aula. La donna è rimasta un paio di ore. Dopodiché per esigenze mediche ha lasciato il tribunale. Il giudice ha ammesso la costituzione di altre due parti civili: l'Ausl Romagna e l'associazione Butterfly, che si occupa della tutela dei diritti delle donne.