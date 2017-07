Incidente dopo lite: questa mattina udienza di convalida arresto. Pm, investitore voleva uccidere

Si terrà questa mattina l'udienza di convalida per Maurizio De Giulio, il 50enne di Nichelino che domenica, alla guida di un furgone Ford Transit, ha investito una coppia di fidanzati in sella a una moto Ktm600. Per la Procura di Torino è stato omicidio volontario. Non un incidente. L' uomo non ha schiacciato il freno. Al contrario: ha accelerato e ha fatto lo slalom tra le auto in coda per raggiungerli. Lì, sull'asfalto della strada statale di Condove, località Gravio, non c'è alcun segno di frenata: né del van né della due ruote. "Lo evidenziano un video registrato da un impianto di sorveglianza della zona, i rilievi fotografici e planimetrici, l'analisi dello stato e dei danni riportati dai veicoli coinvolti nello scontro e sequestrati", scrive, in una nota, il Procuratore Capo di Torino Armando Spataro. La Procura ha chiesto al giudice, anche sulla base delle testimonianze di sei persone presenti sul luogo dello scontro, la convalida dell'arresto e l'applicazione nei confronti di De Giulio della misura cautelare in carcere per i reati di omicidio volontario di Elisa Ferrero, e di lesioni volontarie gravi in danno di Matteo Penna, aggravata anche dall'aver agito per futili motivi. Forse una mancata precedenza all'origine della lite. L'uomo, risultato positivo all'alcol test, dopo la lite, li avrebbe seguiti e schiacciati contro il guard-rail. Elisa, 27enne di Moncalieri, è morta sul colpo. Matteo, torinese di 29 anni, è ora ricoverato all'ospedale Cto e lotta per rimanere in vita.