San Marino: scontro Suv - motorino a Cailungo. 30 giorni di prognosi per un sammarinese

Brutto incidente intorno alle 16 in via Ranco, a Cailungo. Un Suv con targa russa stava salendo verso Città quando nel tentativo si svoltare a sinistra, in via Flora, ha tagliato la strada ad uno scooter con targa sammarinese che stava arrivando da direzione opposta. Un impatto che il centauro non ha potuto evitare, nonostante il tentativo di frenata ben visibile sull'asfalto. Il sammarinese, 45 enne, è stato portato in Ospedale dove i sanitari hanno riscontrato un trauma cranico e toracico, per lui la prognosi è di 30 giorni. Sul posto la Polizia Civile per ricostruire la dinamica. Acquisiti dagli agenti anche i filmati della telecamera interna alla vettura russa.