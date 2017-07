Mix alcol-marijuana, 19enne intubato dopo abuso a Rimini

Un 19enne di Torino, in vacanza a Rimini, è stato ricoverato la scorsa notte alle 3:30 per un mix di alcol e marijuana. Il ragazzo è al momento intubato. Non è in pericolo di vita. Il giovane si è sentito male ed è stato accompagnato da un amico minorenne in albergo a Lagomaggio di Rimini, dove alloggia un gruppo di giovani torinesi. Dall'hotel è stata poi stata chiamata l'ambulanza che ha trasportato i due giovani in pronto soccorso. Anche il minorenne infatti si sarebbe sentito male ed è stato ricoverato per precauzione. I medici del pronto soccorso hanno avvertito la polizia di Stato che sta indagando per ricostruire la dinamica che ha portato il giovane ad aver un malore con un mix di alcol e "fumo". Solo il test tossicologico potrà dire se ha assunto anche droghe sintetiche, mentre la squadra narcotici della polizia risalirà all'identità dello spacciatore. Nove ragazzi del gruppo di Torino, infatti, sono stati convocati in questura per essere interrogati dagli agenti sui fatti della scorsa notte.