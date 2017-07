Santarcangelo: tuffo in acqua bassa per due ragazze riminesi nel lago Azzurro, ricoverate in ospedale a Cesena

Un gesto di imprudenza poteva trasformarsi in tragedia. Tuffo da 12 metri nell'acqua bassa per due ragazze riminesi del '91. È successo oggi pomeriggio al lago Azzurro di Santarcangelo. Le due 26enni sono state entrambe trasportate al Bufalini di Cesena. Una di loro in elicottero e avrebbe riportato un trauma del rachide crevicale. L'altra donna avrebbe invece una frattura scomposta della caviglia ed è stata trasportata in ambulanza.

Sul posto la polizia municipale di Santarcangelo, due ambulanze, l'auto medicalizzata, due mezzi dei pompieri con il gommone che però non è stato utilizzato. Ci sarebbero vari livelli dai quali tuffarsi e sembra che le ragazze abbiano scelto quello più alto non rendendosi conto del pericolo.

Erano in compagnia di un gruppo di amici e sarebbero entrate da un buco nella rete di protezione. Nella ex cava c'è infatti il divieto di pesca e balneazione. Si registra anche un problema di degrado in quell'area che è di un privato. È da mesi ormai che i carabinieri di Santarcangelo perlustrano la zona.



VA