Cesena: due moto coinvolte in uno scontro, muore centauro 65enne

Un grave incidente è avvenuto ieri sera a Martonano di Cesena, in via Calcinaro. Due moto sono finite a terra, intorno alle 20.15. Uno dei due motociclisti, di 65 anni, è morto mentre il secondo, un 45 enne, è stato portato dal 118 all'Ospedale Bufalini di Cesena, per lui un codice tre. Sul posto due ambulanze e una auto medicalizzata. I Vigili del fuoco e la Municipale per ricostruire la dinamica. Ancora da chiarire le cause dell'incidente: forse nell'impatto era coinvolta una vettura oppure lo scontro è avvenuto solo tra i mezzi a due ruote.