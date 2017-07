Scossa di 6,7 in Egeo, tra Turchia e isole greche, 2 morti a Kos

Sull'isola anche un gruppo di studenti urbinati

Due persone sono morte e piu' di 100 sono rimaste ferite nell'isola greca di Kos, nel mar Egeo, a causa di una scossa di terremoto di magnitudo 6,7 con epicentro tra la citta' turca costiera di Bodrum (l'antica Alicarnasso) e le vicine isole greche. I due turisti morti sono un turco e uno svedese. Lo riferiscono le autorità dell'isola.

A Kos persone spaventate sono uscite di casa e si sono riversate nelle strade temendo che le case potessero crollare. I turisti ospiti degli hotel hanno deciso di trascorrere il resto della notte all'aperto allestendo letti improvvisati.

Tra loro anche un gruppo di 9 studenti urbinati ospitati in un residence, che avevano scelto l'isola per le vacanze dopo aver superato la maturità.

Alcuni testimoni oculari sull'isola di Kos hanno visto il mare ''gonfiarsi'' dopo la scossa di terremoto di magnitudo 6,7 che nella notte ha provocato anche uno tsunami circoscritto. Le autorita' avevano avvertito in effetti della possibilita' di un piccolo maremoto dopo il sisma dell'1,30 della notte ora locale. L'acqua ha invaso una strada di fronte al mare e parte dell'abitato principale dell'isola, dove si trova anche la ''citta' vecchia''. Un'imbarcazione e' stata spinta sulla strada principale e diverse automobili si sono scontrate fra loro a causa dell'innalzamento del livello dell'acqua.