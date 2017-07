Ubriaca al volante si cappotta con l'auto

Brutto incidente questa mattina in via Impietrata dove un'auto guidata da una cesenate di 49 anni si è cappottata. Sul posto gli agenti della Polizia Civile che hanno dovuto accompagnare la donna al pronto soccorso dato il suo evidente stato di ebbrezza. All'interno dell'abitacolo dell'auto erano sparse diverse bottiglie di birra. La donna stava percorrendo la strada da Fiorentino verso Città quando ha urtato il cordolo del muretto che cinge l'abitazione sul lato del strada e ha perso il controllo dell'auto che ha finito poi per cappottarsi.