Torino, proteste anti G7. Oggi corteo diretto a Venaria

Serata di tensione a Torino, tra le forze dell'ordine e i manifestanti anti G7. Bombe carta e petardi sono stati esplosi contro gli agenti, due dei quali rimasti feriti. ResetG7 ha occupato l'Università Palazzo Nuovo di Torino per farla diventare 'la base per le prossime iniziative di protesta'. Cinque persone fermate, tra cui tre giovani donne e un giovanissimo. Le varie anime della protesta contro il G7 (i centri sociali, gli studenti, gli anarchici del Fai e i disoccupati) si uniranno oggi in un corteo diretto a Venaria, sede del vertice.