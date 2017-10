Video hard con la collega mette nei guai un riminese

Finisce in tribunale un video a luci rosse tra colleghi. Nè dà notizia oggi il sito altarimini.it. Nel video di dei minuti una donna all'epoca dei fatti 37enne e l'amante, un riminese, pubblicato su siti hard.

L'uomo, oggi 49enne, è stato denunciato per diffamazione aggravata, violazione della privacy, interferenza illecita nella vita delle persone.

L'imputato aveva allacciato una relazione extraconiugale con la donna, una sua collega, e durante un amplesso l'uomo pare avesse registrato il tutto con il cellulare. Dopo la pubblicazione sui siti, il passaparola tra i concittadini della donna che la fece precipitare in un incubo,costringendola addirittura a mandare il figlio in un'altra scuola.

Sentita in udienza, ha confermato la relazione, ma ha detto di non ricordarsi di quel filmato, che ritrae solamente le parti intime e non il volto dell'uomo impegnato con lei nel rapporto sessuale.

Ora tocca all'imputato fornire la sua versione dei fatti in udienza: il video non è stato trovato durante la perquisizione svolta ai tempi dell'indagine.