Il sammarinese Paolo Musci stroncato da un malore sul lungomare a Rimini

E' stato stroncato da un malore mentre era in bicicletta sul lungomare di Rimini all'altezza del bagno 108 il sammarinese Paolo Musci, ex direttore della Centrale del Latte. Nè da notizia oggi il Resto del Carlino. Hanno cercato di soccorrerlo alcuni commercianti ed esercenti della zona. E' stato un bengalese a chiamare il 118 quando Musci si era fermato dicendo di non riuscire a respirare. L'ambulanza, giunta prontamente sul posto, ha tentato di rianimare l'uomo per più di mezz'ora, ma non ha potuto che constatarne il decesso. Musci, 55 anni lascia la moglie e una figlia di 25 anni.