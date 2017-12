Investito bimbo 10 anni a Santarcangelo: ricoverato al Bufalini

Un bambino di 10 anni è stato investito da un'automobile, pare una Fiat Punto, a Santarcangelo di Romagna, attorno alle 18 di ieri. Il personale del 118, intervenuto con automedica e ambulanza, ha disposto il ricovero in codice di massima gravità al Bufalini di Cesena, ma il bambino non è in pericolo di vita. Non è chiaro se il ragazzino fosse sulle strisce pedonali quando è stato centrato dalla vettura finendo sul cofano e poi sull'asfalto.