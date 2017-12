Rimini: nuovo furto all'Apple Store, sfondato ancora il magazzino

Polizia intercetta ladri e viene speronata

Furto con spaccata, nella notte, all'Apple Store del centro commerciale 'Le Befane' di Rimini dove intorno alle 3.40, i ladri, 5 persone con volto coperto da cappucci, hanno usato un Suv, rubato a Bologna, per sfondare l'ingresso del negozio e nel giro di pochi minuti portare via merce dal valore ancora in corso di quantificazione. L'azione del gruppo di ladri è stata però disturbata dall'arrivo degli agenti della sicurezza privata che hanno immediatamente allertato la Questura. Sul posto gli agenti delle Volanti che hanno intercettato i ladri in fuga tanto che una delle due auto usate per scappare ha speronato quella della Polizia. Illesi gli agenti a bordo. Il Suv usato come ariete è stato invece abbandonato sul posto. Anche una delle due auto usate per la fuga sarebbe stata rubata a Bologna. Per facilitarsi la fuga dopo il colpo la banda ha posizione dei tronchi d'albero per evitare la chiusura dei cancelli. Al vaglio della Squadra Mobile della Questura di Rimini le immagini delle telecamere di video sorveglianza. Non è il primo colpo al centro commerciale con simili modalità. In seguito alle indagini, la Polizia di Stato aveva identificato e denunciato un gruppo di italiani originari della Puglia. Dopo l'ultimo colpo, il negozio ha predisposto un sistema anti intrusione, cosa che fa supporre che ad agire sia stata una banda organizzata con la possibilità di studiare il colpo nei dettagli.