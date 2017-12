Esplode un impianto di gas in Austria, ieri sera ripresi i flussi di gas verso l'Italia

Esploso ieri un impianto di gas a Baumgarten an der March, in Austria, uno dei principali snodi di distribuzione verso l'Europa. Decine i feriti e almeno una persona ha perso la vita. Sul posto per i soccorsi sono giunti i vigili del fuoco, ambulanze, elicotteri e forze dell'ordine. Intanto si indaga sulle cause dell'accaduto. Interrotto temporaneamente il flusso di gas dalla Russia verso l'Italia, fino alle 21 di ieri sera, quando sono ripresi i flussi di gas dal gasdotto Trans Austria Gasleitung attraverso le linee che transitano da Tarvisio (Udine), conferma un portavoce di Snam a seguito dell'esplosione dell'impianto di distribuzione nella mattinata di ieri, che aveva bloccato la distribuzione di metano in Italia.