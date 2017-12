Rimini, agente Polizia di frontiera ai domiciliari per assenteismo

Un agente della Polizia di frontiera dell'Aeroporto Fellini di Rimini è agli arresti domiciliari per assenteismo. La Polaria ha infatti eseguito una misura cautelare su ordine del gip del Tribunale di Rimini, nell'ambito di un'indagine coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, sull'assenteismo dal posto di lavoro. Al vaglio degli investigatori della stessa Polaria le richieste di assenza per malattia dell'indagato. Già nel settembre del 2016, la polizia di frontiera aveva indagato un agente, 53enne originario di Bari, assistente capo alla Polaria, finito ai domiciliari perché si fingeva malato per andare prima del tempo in pensione.