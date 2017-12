Irene Pivetti in tribunale come testimone

Irene Pivetti in Tribunale a San Marino come testimone in un processo per truffa. Imputato Gaetano Papagni, 58enne originario di Bari, ma residente a Rimini, accusato di truffa proprio in seguito alla denuncia sporta dall'ex presidente della Camera. Nelle immagini il suo arrivo in tribunale, alle 15 per l'udienza davanti al commissario della Legge Roberto Battaglino