Rimini: esce di strada a San Martino in Venti, donna grave a Cesena

Ha perso il controllo dell'auto finendo contro un ostacolo fisso. E'' così finita all'Ospedale Bufalini di Cesena una donna che ieri sera, poco dopo le 22 stava percorrendo via Santa Cristina a San Martino in Venti. La donna ha fatto tutto da sola, e al volante di una opel Corsa, è finita prima contro un albero a destra della carreggiata. Un impatto violentissimo che l'ha riportata in mezzo alla strada. L'auto completamente distrutta, il blocco motore finito a diversi metri di distanza. Sul posto i primi ad intervenire i Vigili del fuoco per liberarla dall'abitacolo. Dopodiché il 118 con una ambulanza a una medicalizzata. Vista la gravità delle ferite è stata portata al Bufalini di Cesena in prognosi riservata. Sul posto per la dinamica la Polizia Municipale.

Le immagini girate da Loretta Masini