Igor in carcere in massimo isolamento

Prima notte in carcere per 'Igor il russo', il killer in realtà serbo e accusato di sei omicidi tra Italia e Spagna.

L'indagato è in custodia cautelare e, come riferisce online Heraldo de Aragon, è detenuto in isolamento.

Non si esclude che a breve possa essere trasferito dalla cittadina aragonese ad un altro penitenziario.

Dopo aver risposto domenica sera ad alcune domande di procedura, è stato portato in una cella di sette-otto metri quadri, in condizioni di sicurezza massima.

Il bagno è dentro la cella e ha una finestra con le sbarre.

Per consegnare i pasti al detenuto non è necessario aprire la porta.

E' sempre vigilato da due funzionari e quando esce nel cortile interno, nei momenti previsti, si aggiungono altri due uomini. Anche in quel momento non ha nessun contatto con gli altri detenuti. Per liberare l'ala dove c'è Feher sono state spostate sei persone che la occupavano in precedenza.