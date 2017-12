Arrestato in Italia latitante internazionale

E’ stato arrestato in Italia il latitante salvadoregno Luis Alonso Rodriguez Hernandez, 33 anni, ricercato per associazione a delinquere ed affiliazione ai citati gruppi criminali. Si ritiene che appartenga alle cosiddette “Gang”, denominate MS13 e 18th Street Gang (l’esercito dei bambini), emigrati fuori dagli Usa. L’iniziativa dell’Interpol segue una segnalazione del Dipartimento della Sicurezza Interna Statunitense – ICE (U.S. Department of homeland security – Immigration and Customs Enforcement), ha segnalato allo SCIP – e seguita dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Il riscontro dei dati in possesso del Homeland Security con quelli della SOI – Sala Operativa Internazionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – si legge in una nota – ha consentito ai carabinieri della Compagnia di Cantù di individuare il latitante in un comune del comasco.



Con la conferma della red notice da parte dello SCIP della Criminalpol, il ricercato internazionale è stato accompagnato nel carcere di Como, in attesa dell’avvio delle procedure di estradizione.