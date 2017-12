Coriano: incendio in una abitazione, muore una anziana

Tragico episodio di cronaca, questa mattina, a Coriano. Una anziana è morta, a causa di un incendio sviluppatosi in una casa colonica

"E' stata la figlia a chiedere aiuto". Così uno dei soccorritori: un vicino, accorso immediatamente quando si sono sprigionate le fiamme in questa casa colonica di via Maracco, nelle campagne corianesi. All'interno dell'edificio vivevano 2 anziani e la figlia 40enne. All'origine dell'incendio, secondo le prime ricostruzioni, un ritorno di fiamma: il pensionato – che pare avesse problemi di deambulazione, e fosse seguito dai servizi sociali - aveva spruzzato dell'alcool nel camino. Le fiamme, prima di propagarsi nell'abitazione, hanno avviluppato i suoi arti inferiori. L'uomo, sapendo della moglie , già con problemi di salute - ancora in casa -, non voleva uscire. E' stata la figlia, insieme ai vicini, a tirarlo fuori. Poi l'arrivo dei Vigili del Fuoco, per tentare di salvare l'anziana. Una volta dentro hanno trovato la pensionata, ancora a letto, mentre la villetta era completamente invasa dal fumo. La donna è stata immediatamente portata all'esterno, dove i medici del 118 hanno tentato per vari minuti di rianimarla, ma invano. Il marito, che avrebbe riportato ustioni di secondo grado, è stato invece condotto d'urgenza al Bufalini di Cesena. Sul posto, per le indagini del caso, i Carabinieri.