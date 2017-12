Serravalle: lite dopo aver consumato droga, scattano due denunce

Sono stati i vicini della coppia ad allertare, ieri mattina all'alba, la Gendarmeria per una lite in corso tra i due, in una abitazione di Serravalle. Mentre i militari cercavano di calmare gli animi, hanno notato su un piatto probabili residui di sostanze stupefacenti. L'intervento successivo del nucleo Antidroga della Gendarmeria ha confermato il sospetto - mediante l'uso di specifici narco-test - così come i prelievi effettuati sui due – lui classe '76, lei dell'81 – subito accompagnati al Pronto Soccorso. Questa mattina l'esito degli esami, che hanno dato riscontro positivo all'uso di droghe vietate.



AS