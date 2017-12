Marocchino con divieto dimora molestava passanti: arrestato

È finito in carcere il 38enne di nazionalità marocchina che all'inizio di dicembre era stato gravato da un divieto di dimora in provincia di Rimini per avere, in più occasioni, minacciato e preso di mira con lanci di oggetti l'abitazione del consigliere comunale Gioenzo Renzi (FdI).

Lo straniero non ha mai osservato il provvedimento (disposto dal giudice il 5 dicembre scorso) ed è stato sorpreso dai carabinieri mentre, ubriaco, molestava i passanti. Una volta a Santarcangelo di Romagna, mentre brandiva una pistola giocattolo, e recentemente in centro a Rimini, armato di bastone. Quest'ultimo episodio gli è costato l'arresto.