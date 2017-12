Ciclisti a terra a Cattolica: uno è grave

Brutta caduta questa mattina per due ciclisti amatori sul tratto cattolichino della Statale 16 Adriatica. Erano quasi le 12 quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia Stradale, i due sono sono venuti a contatto tra di loro cadendo rovinosamente a terra. Sul luogo del sinistro è accorsa l'ambulanza del 118 e, ai primi soccorritori, uno dei feriti è apparso in serie condizioni per un grave trauma cranico e facciale tanto che è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza da Ravenna. Il ferito, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito al "Bufalini" di Cesena.