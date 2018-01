Cesenatico: auto investe anziani. Uno di loro sarebbe grave

Grave incidente, nel pomeriggio, a Cesenatico, in Via Magrini. Stando ad una prima ricostruzione, una Renault Kangoo, giunta nei pressi di una rotatoria, avrebbe investito alcuni anziani, che stavano attraversando la strada. Un uomo di 63 anni è stato trasportato all'Ospedale Bufalini in codice di massima gravità mentre meno gravi sarebbero le condizioni di una 62enne, sempre ricoverata a Cesena. Diversi i mezzi del 118 giunti immediatamente sul posto. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Municipale, che ha chiuso la strada al traffico.