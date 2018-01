Galazzano: Guardia di Rocca ferma ucraino sul quale pendeva mandato d'arresto

Ieri una pattuglia della Guardia di Rocca, del distaccamento di Dogana, ha riconosciuto e fermato, a Galazzano, un 45enne ucraino – residente a Cattolica – sul quale pendeva un mandato d'arresto emesso dall'Autorità Giudiziaria un paio di giorni prima. L'uomo, immediatamente condotto presso la sede del Reparto Operativo, ha scelto di oblare i 1.500 euro, di pena pecuniaria, previsti dalla condanna; ed è stato rilasciato. In caso contrario sarebbe finito in carcere per 28 giorni.