San Marino: gravissima la ragazza investita poco dopo la porta del paese, ora a Cesena

In quel momento, erano circa le 6,30, era ancora buio e la giovane marocchina stava tornando a casa, camminando sul lato destro di via Piana, quando all'altezza del civico 19 è stata investita, probabilmente frontalmente. Alla guida dell'auto, con targa italiana, un 61 enne residente sul Titano; stava viaggiando verso Borgo Maggiore. Un impatto molto violento tanto che gli effetti della diciottenne, N.I. le iniziali, sono stati ritrovati sia nel prato a fianco della strada, che sul lato opposto. Pronto intervento del 118 che l'ha trasportata in ospedale. La ragazza ha riportato diverse fratture al volto e a una gamba. I medici sammarinesi, vista la gravità delle lesioni, l'hanno trasferita in prognosi riservata al Bufalini di Cesena nel reparto di terapia intensiva di Neurochirurgia. Sul luogo dell'investimento, durante la mattinata, si sono alternate le pattuglie della Polizia Civile per ricostruire l'esatta dinamica ed accertare eventuali responsabilità. La 18 enne vive a San Marino, con alcuni amici in un appartamento della Stazione e lavora saltuariamente come cameriera in alcuni ristoranti del Monte. Per questo si ipotizza che stesse rientrando da una serata fuori. I genitori vivono in Valmarecchia e sono stati avvertiti del grave incidente dai carabinieri di San Leo.