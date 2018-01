Libia, scontri all'aeroporto di Tripoli: almeno 11 morti

Scontri a fuoco tra milizie questa mattina all'aeroporto internazionale di Tripoli. 11 persone sono morte e il traffico aereo è stato bloccato. Gli scontri sono iniziati all'alba quando un gruppo di uomini armati ha tentato di assaltare una prigione che si trova all'interno dello scalo. Tra le vittime ci sarebbero anche due civili. Proprio poco fa c'è stata una lunga conversazione tra il premier italiano Gentiloni e il presidente russo Putin con l'obiettivo di impegnarsi per una soluzione politica per la stabilizzazione dell'area. Sempre questa mattina, in Iraq, 38 persone sono morte e almeno 100 sono i feriti a causa di un duplice attacco suicida a Baghdad. Gli attacchi esplosivi sono avvenuti in piazza Tayaran durante l'ora di punta, nel momento in cui i lavoratori giornalieri si radunano per essere reclutati soprattutto nel settore dell'edilizia. Al momento, non è escluso il coinvolgimento dell'Isis.