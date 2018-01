Dogana: malore al Campionato di corsa su strada, uomo cade a terra privo di sensi

Malore durante la gara del Campionato sammarinese di corsa su strada. Questa mattina, nel corso della competizione, un uomo sulla 50ina, residente a Rimini si è sentito male ed è caduto a terra. È successo all'altezza della ex stazione di Dogana. Il podista, in base a quanto riferiscono le forze dell'ordine, stava partecipando alla gara. Una volta arrivati i soccorsi, all'uomo sono state prestate le prime cure ed è stato usato il defibrillatore. Questo ha consentito di riportarlo in uno stato di coscienza. In un primo momento, è stato trasportato all'ospedale di Stato di San Marino per poi essere trasferito all'Infermi di Rimini.



mt