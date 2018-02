F16 abbattuto: Nicola Pedde, "improbabile, al momento, escalation nel Golan"

Resta alta la tensione, in Medioriente, dopo l'abbattimento del caccia israeliano nel Golan. Abbiamo sentito il Direttore dell'Institute for Global Studies

Le immagini che vi proporniamo risalirebbero al 10 febbraio. E' la sequenza – riferiscono i militari dello Stato ebraico – nella quale viene abbattuto un drone iraniano, che avrebbe violato lo spazio aereo israeliano. In realtà – aveva subito precisato la controparte – quel drone stava volando su Homs, senza alcuno sconfinamento. Sia come sia, nella successiva rappresaglia, su target in territorio siriano, un F16 veniva abbattuto, con la successiva perdita di un pilota. Decenni di supremazia aerea israeliana, nell'area, venivano improvvisamente messi in discussione. Il tutto in un clima di altissima tensione. Ma secondo il Direttore dell'Institute for Global Studies, Nicola Pedde, non vi sarebbero – al momento – possibilità di una escalation militare nel Golan.