Pesaro: a fuoco un salone di bellezza, palazzo evacuato

Un'inquilina ha visto uscire fumo e fiamme dalle finestre del salone di bellezza Nanni, in piazzale Primo maggio a Pesaro. Due squadre dei vigili del fuoco, con un'autoscala, hanno arginato i danni anche se il negozio, posto al primo piano, è andato distrutto. Alcune famiglie sono state evacuate dal palazzo a causa della fitta coltre di fumo che ha invaso lo stabile; si contano inoltre due feriti lievi per contusioni subite durante l'uscita forzata. Ambulanze del 118 hanno portato due persone in ospedale per una leggera intossicazione. Grande spavento per i condomini, molti dei quali anziani e impossibilitati a muoversi in fretta.