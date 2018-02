Rimini: autovelox lo becca a 150 km all’ora in via Settembrini

Passaggio con il rosso e superamento dei limiti massimi di velocità sono due tra le infrazioni al Codice della Strada rilevate dalla Municipale più dure a morire.

Tra gli ultimi casi sanzionati dagli autovelox, spicca l'alta velocità in un tratto abitato.

Nella foto l’autovelox di via Settembrini, proprio davanti all’ospedale ‘Infermi’, ha filmato un’auto che sfreccia ai 150 km orari in direzione Ancona – Ravenna; In via Euterpe, dove il limite è sempre dei 50 Km orari, spicca l'auto lanciata a 122 kh.

"Si tratta di potenziali ‘bombe’ in circolazione sulle strade, non solo una cattiva abitudine al volante ma un vero e proprio rischio pendente sulla cittadinanza - si legge in una nota - Un comportamento sanzionato con multe da 829 a 3.316 euro, fino alla sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, nonché la decurtazione di 10 punti sulla patente.