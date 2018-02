San Leo: il giorno della morte del 29 enne in mountain bike grave incidente per un gruppo di San Marino

Ancora da fissare i funerali per il giovane di Bulgarnò

E' stato un sabato tragico quello che ha visto la morte di Nicola Parentelli, il 29 enne precipitato in un dirupo a Tausano di San Leo, mentre scendeva in mountain bike. Quella stessa mattina, poco dopo l'incidente, un gruppo di ciclisti sammarinesi è passato nello stesso punto, e poco più avanti due di loro sono finiti a terra. Il più grave, un 43 enne, ha riportato diversi traumi: a una spalla, una frattura al femore e 4 costole rotte. E' arrivato all'Ospedale di Stato a bordo di una ambulanza della Regione Marche e ora si trova ricoverato nel reparto di ortopedia. Per lui una prognosi superiore ai 30 giorni.