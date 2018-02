Fuga di gas a Valdragone, Strada Sesta Gualdaria chiusa e utenti senza riscaldamento

Registrata un'importante fuga di gas a Valdragone, sul posto AASS e squadre antincendio.

È stata chiusa in via cautelativa Strada Sesta Gualdaria, si invita pertanto l'uso di percorsi alternativi.

Per ora non si conoscono la causa del problema, né i tempi di ripristino del servizio, ma si sa che la fuga di gas proviene da un tubo di media pressione sotto il manto stradale. "Sarà necessario rompere la strada", afferma il responsabile della Protezione Civile Fabio Berardi, che assicura che si sta facendo il possibile per risolvere il disagio nel minor tempo possibile.

Intanto sono giunte numerose chiamate all'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, che ha già ricevuto diverse segnalazioni da parte degli abitanti di Faetano, Montegiardino e Borgo Maggiore, e anche dal Monastero delle Clarisse di Valdragone, che si trovano senza gas, e quindi anche senza riscaldamento.