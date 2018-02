Fiorentino: incidente tra due vetture, auto distrutte

Brutto incidente ieri sera a Fiorentino tra due autovetture, che ha visto il coinvolgimento di una Subaru e una Jeep, la Subaru entrava dal confine di Stato verso Fiorentino paese, la Jeep proveniva in senso opposto.

Poco dopo esser entrata a Cerbaiola, la Subaru ha affrontato una curva destrorsa in Strada della Serra (che proseguendo diventa Via del Passetto) e, "probabilmente per eccesso di velocità" ipotizza la Polizia Civile, ha perso il controllo del mezzo impattando contro la Jeep.

"Non si sono presentati al Pronto Soccorso", prosegue la Polizia -"Al conducente della Subaru è stata ritirata la patente".

La vettura era attrezzata da neve con gomme chiodate.

I mezzi, gravemente danneggiati, sono stati rimossi in mattinata.