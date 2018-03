Cailungo: tamponamento a catena, coinvolte tre auto sammarinesi

Tamponamento a catena a Cailungo, davanti alle scuole elementari. Tre auto sammarinesi si sono scontrate nella corsia ascendente di via Ca' dei Lunghi, senza riportare gravi conseguenti. Danni di poco più ingenti solo per la seconda Golf, l'ultima a tamponare. Sul posto la Polizia Civile per i rilievi del caso e per far defluire il traffico.