Mo: al confine di Gaza 14 morti e oltre 1200 feriti

Quattordici palestinesi sono stati uccisi nei violenti scontri in corso con l'esercito israeliano lungo il confine con lo stato ebraico, nei pressi del reticolato che divide Gaza da Israele, dove è in atto la 'Marcia per il ritorno' nell'ambito del 'Land day'. I media palestinesi parlano anche di oltre 1200 feriti, mentre l'esercito israeliano ha calcolato in circa 17mila i manifestanti che "stanno lanciando bombe incendiarie e sassi".