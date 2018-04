Modena: pensionato accoltella la moglie e tenta il suicidio

Un pensionato 65enne a Medolla, in provincia di Modena, ha accoltellato la moglie. L'uomo dopo l'atto ha telefonato al 118 e ha tentato il suicidio ma non è in pericolo di vita.



L'episodio sarebbe avvenuto nella villetta in cui abitavano i due coniugi alle prime luci dell'alba, probabilmente mentre la donna stava ancora dormendo.



La vittima, anche lei pensionata 65enne, è sopravvissuta ma versa in gravissime condizioni all'ospedale di Baggiovara (Modena), dove è stata sottoposta a intervento chirurgico.