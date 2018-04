Omicidio Rimini: parenti vittima nominano legale

Il padre e il fratello maggiore del 27enne senegalese ucciso la scorsa notte in zona via Coletti, a Rimini, hanno nominato un avvocato di fiducia, Massimiliano Orrù. Il padre è rientrato in Italia dalla Svizzera e il fratello invece risulta residente a Rimini, dove lavora regolarmente. I due si sono rivolti al legale riminese per poter avere informazioni su cosa sia successo al giovane e dialogare con la Procura, che al momento indaga con la squadra monile per omicidio volontario. Secondo alcune informazioni il ragazzo da poco sposato in Senegal, aveva intenzione di tornare in patria.